«ПриватБанк» має намір відкрити в 2013 році 43 нові відділення в регіонах Росії

У поточному році найбільший банк України за обсягом активів «ПриватБанк» відкриє в Росії 43 нові філії та операційні офіси, збільшивши, таким чином, свою мережу до 275 відділень, повідомляється на сайті банку.

«ПриватБанк планує активно розширювати мережу в Іванівській, Бєлгородській, Володимирській областях, Воронежі, Новгороді, Курську, Мурманську та інших містах. Також на початку року «ПриватБанк» відкриє свої перші офіси в Пермі», - йдеться в повідомленні.

Також вказується, що за підсумками 2012 мережа банківських офісів «ПриватБанку» в Росії збільшилася на 12%, забезпечивши банку присутність в 32 найбільших російських регіонах.

Довідка УНІАН. Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 мільйони корпоративних і роздрібних клієнтів у 12 країнах світу, серед яких - Росія, Грузія, Латвія, Італія, Португалія, Китай, Великобританія, Кіпр, Німеччина, Іспанія, Казахстан.

У Росії «ПриватБанк» обслуговує клієнтів через дочірній банк ЗАТ МКБ «Москомприватбанк». На 1 жовтня 2012 активи банку становлять 44,16 млрд рублів (89-е місце в Росії), депозитний портфель - 33,62 млрд (44-е місце в Росії).

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