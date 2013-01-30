«УкрСиббанк» у 2012 році отримав 65,2 млн грн прибутку

«УкрСиббанк», який входить до групи найбільших українських банків, у 2012 році отримав 65,187 млн грн прибутку проти 3,768 млрд грн збитку за 2011 рік.

Про це йдеться у квартальному звіті банку.

Згідно зі звітом, прибуток банку в IV кварталі 2012 року становив 5,551 млн грн, проти збитку у розмірі 2,373 млрд грн за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в 2012 році скоротилися на 21% і на 1 січня 2013 становили 25,888 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 17,3%, до 15,310 млрд грн, зобов'язання - на 23,6%, до 23,260 млрд грн. Статутний капітал банку скоротився у 4,2 рази - до 1,774 млрд грн, власний капітал зріс на 11% - до 2,629 млрд грн.

Довідка УНІАН. АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року, на сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

BNP Paribas (Франція) володіє 84,9996% акцій «УкрСиббанку» ще 15% акцій банку належить ЄБРР.

«УкрСиббанк» у 2011 році збільшив збиток на 22% у порівнянні з 2010 роком - до 3,768 млрд грн.

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