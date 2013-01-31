Чистий прибуток Deutsche Bank у 2012 році знизився у 6 разів - до 0,7 млрд євро

Чистий прибуток найбільшого німецького банку Deutsche Bank у 2012 році знизився в 6 разів у порівнянні з 2011 роком і становив 0,7 млрд євро проти 4,3 млрд євро в 2011 році, свідчать дані фінансової звітності банку.

Виручка банку до того ж збільшилася за 12 місяців на 1,5% і становила 33,7 млрд євро.

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