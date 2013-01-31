У США вперше з 2009 року зафіксовано спад економіки. Облікова ставка - на рекордному мінімумі

Економіка США дала перший збій за останні три роки. За підсумками четвертого кварталу 2012 року зафіксовано падіння ВВП на 0,1%. Це загострює побоювання щодо скорочення видатків бюджету, яке може автоматично статися з 1 березня. Поки експерти впевнені, що до рецесії не дійде.

З жовтня по грудень 2012 року реальний ВВП США скоротився на 0,1% в річному вирахуванні, йдеться в повідомленні Бюро економічної статистики США. Це різке погіршення у порівнянні з попереднім кварталом, коли було зафіксовано зростання на 3,1% і перше скорочення ВВП з моменту виходу з рецесії в середині 2009 року. Аналітики, опитані агентством Bloomberg, у середньому очікували зростання ВВП на 1,1%. Бюро зазначає, що це не остання оцінка, уточнена версія з'явиться 28 лютого 2013 року.

Такі слабкі показники ВВП Міністерство торгівлі США пояснює максимальним за 40 років скороченням витрат на військові потреби. Експорт США також впав на 5,7% в порівнянні з ростом на 1,9% у третьому кварталі.

«Зростання економічної активності призупинився в останні місяці, що в значній мірі пояснюється порушеннями, пов'язаними з погодними умовами, й іншими перехідними факторами», - йдеться в повідомленні Федеральної резервної системи США за підсумками дводенного засідання. Тоді як у грудні ФРС відзначала збереження помірних темпів зростання. Також ФРС оголосила про продовження стимулюючих заходів на 85 млрд дол. щомісяця - вона продовжить викуповувати казначейські облігації на 45 млрд дол. у місяць і іпотечні папери на 40 млрд дол. в місяць, передає Газета.RU.

Крім того, ФРС зберегла облікову ставку міжбанківського кредиту на рекордно низькому рівні в 0-0,25%

Новини про стимулювання не змогли підтримати ринки. Дані щодо ВВП розчарували учасників фондових торгів. За підсумками середи індекс Dow Jones впав на 0,32%, індекс NASDAQ знизився на 0,36%, S & P 500 також скоротився на 0,39%.

Падіння ВВП - особливо небезпечний фактор напередодні скорочення видатків бюджету США, яке може автоматично наступити в березні.

Автоматичне скорочення витрат Пентагону на 600 млрд дол. за 10 років і решти бюджетних програм ще на 600 млрд дол. станеться 1 березня 2013 року. Знизити витрати на таку суму уряд пообіцяв ще в 2011 році під час чергових суперечок навколо гранично допустимого розміру держборгу (стелю держборгу тоді підняли саме в обмін на цю обіцянку). Спочатку мова йшла про скорочення з 1 січня 2013 року. У поєднанні з різким зростанням податкового навантаження на жителів США через припинення дії податкових пільг з початку 2013 року це стало серйозною проблемою для економіки держави, що отримала назву «фіскальний обрив». Але щодо податкової частини республіканцям і демократам вдалося домовитися, а скорочення витрат було відкладено до 1 березня. Автоматичне скорочення витрат не влаштовує повністю жодну партію. І якщо демократи і республіканці в Конгресі зуміють домовитися, то вони можуть замінити його на більш м'який варіант, проте переговори проходять важко.

Але поки ймовірність того, що падіння перейде в рецесію (для цього потрібно, щоб ВВП скорочувався як мінімум два квартали поспіль), на думку експертів, все-таки невисока.