Банк «Фінансова ініціатива» у 2012 році скоротив прибуток на 6,4%

Банк «Фінансова ініціатива», один з великих банків України, у 2012 році скоротив прибуток у порівнянні з показником 2011 року на 6,4% до 1,14 млн грн, повідомив банк на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, активи банку за 2012 зросли на 9,3% - до 10,04 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів скоротилися на 2,3% - до 8,17 млрд грн. Зобов'язання банку за рік зросли на 11,8% - до 8,13 млрд грн, кошти клієнтів - на 12,9% до 4,38 млрд грн. Власний капітал за звітний період збільшився на 0,1% до 1,91 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 1,85 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банк «Фінансова ініціатива» (Київ) працює на ринку України з 2005 року. Основним власником банку є фінансова компанія «Інвест-Сервіс» (100% акцій банку).

У 2011 році банк «Фінансова ініціатива» скоротив прибуток на 17% - до 1,22 млн грн.

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