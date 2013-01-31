Кожара в Брюсселі відчув, що ЄС зацікавлений в підписанні угоди з Україною

Брюссель. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара в Брюсселі відчув зацікавленість у підписанні Угоди про асоціацію з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це міністр заявив українським журналістам пізно ввечері 30 січня після зустрічі з Верховним представником ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон.

"Розмовляючи з європейськими комісарами, і в Європейському парламенті, на більшості зустрічей, не на всіх, я відчув, що є велика зацікавленість, щоб угода була підписана цього року", - сказав міністр.

Л.Кожара зазначив, що обидві сторони бачать прогрес в Україні, зокрема в реформуванні енергетичного сектору.

"Енергетичний сектор на сьогодні є тими проявами прогресивних реформ і успіху, якого Україна досягла на сьогодні. І цю думку розділяють тут в Європейському Союзі. Зокрема свій візит я почав із зустрічі з комісаром ЄС з питань енергетики. Оцінка однозначна, що є успіх у реформах в Україні", - сказав він.

Водночас міністр відзначив, що погляди на успіх "не скрізь розділяються" в тому, що стосується адміністративної реформи.

"Але нинішній уряд, він зорієнтований на подальше проведення цих реформ, і я думаю, що ми будемо здійснювати ці реформи, зокрема з використанням побажань і порад, які йдуть з ЄС", - сказав він.

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