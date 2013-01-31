Торги на міжбанку відкрилися котируваннями 8,1420/8,1465 грн/дол.

У четвер, 31 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1420/8,1465 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2709/13, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,0295/11,0375. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,3545/47 (середа — 1,3505/07).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.