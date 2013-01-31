«Райффайзен Банк Аваль» минулого року збільшив прибуток на 10%

«Райффайзен Банк Аваль», один з найбільших банків України, у 2012 році збільшив прибуток на 10,4% до 33,85 млн грн у порівнянні з показником 2011 року в 30,66 млн грн, повідомив банк на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, активи банку за 2012 скоротилися на 7,1% - до 47,69 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 14,3% - до 26,07 млрд грн. Зобов'язання банку за рік знизилися на 7,9% - до 41,35 млрд грн, кошти клієнтів зросли на 0,6% до 27,80 млрд грн. Власний капітал за звітний період скоротився на 1,9% до 6,35 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 3,0 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Райффайзен Банк Аваль» працює на ринку України з 1992 року. Банк є частиною банківської холдингової групи «Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ», Австрія, якій належить 96,18% акцій банку.