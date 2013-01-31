Банки скорочують заборгованість перед нерезидентами - НАБУ

Банки поступово скорочують заборгованість перед нерезидентами шляхом заміщення зовнішніх ресурсів внутрішніми запозиченнями, йдеться в повідомленні прес-служби Незалежної асоціації банків України (НАБУ), текстом якого володіє УНІАН.

Як повідомляє НАБУ з посиланням на дані Національного банку України, питома вага зобов'язань перед нерезидентами в загальних зобов'язаннях банківської системи на 1 грудня 2012 знизилася до 19,5% з 21,2% на початок року. Згідно з показниками платіжного балансу в грудні 2012 року банківські установи залучили на зовнішніх ринках 758 млн дол. у формі середньострокових та довгострокових кредитів, розміщення облігацій. Виплати від погашення раніше залучених середньострокових і довгострокових запозичень за вказаний період перевищили обсяги залучення на 88 млн дол. і становили 846 млн дол. Негативне сальдо платіжного балансу за 2012 рік становило 2016 млн дол. Усього за 2012 рік банки погасили 6721 млн дол. середньострокових і довгострокових зобов'язань, тоді як залучили 4705 млн дол. Негативне річне сальдо за короткостроковими кредитами становило 983 млн дол. За підсумками 2012 року рівень рефінансування виплат за раніше залученими кредитами та облігаціями банківських установ становив 77%.

«Враховуючи достатньо складну ситуацію на глобальних фінансових ринках, а також вихід з України низки іноземних банків, можливості рефінансування зовнішніх запозичень за рахунок коштів нерезидентів будуть обмежені», - вважають експерти НАБУ.

Довідка УНІАН. Незалежна асоціація банків України (НАБУ) була створена 4 листопада 2011 року. Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті асоціації, сьогодні її членами є 98 кредитно-фінансових установ.