Єврокомісія може заморозити виплати Польщі на будівництво доріг

Варшава. Виконавчий орган Європейського союзу, Єврокомісія, може не виплатити Польщі на будівництво доріг значну частину зарезервованих для країни коштів у рамках програм допомоги в поточному бюджеті ЄС, якщо країна не з'ясує обставини можливої цінової змови при реалізації цих проектів.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це пише у четвер Gazeta Wyborcza, називаючи суму 11 млрд євро, тоді як інші польські ЗМІ, зокрема польське інформаційне агентство РАР, називає суму в 4 млрд євро, яку має намір заморозити ЄК.

"Доки Польща не з'ясує, чи була під час будівництва трьох доріг цінова змова, вона не одержить 11 млрд євро дотацій Євросоюзу", - сказала GW прес-секретар Єврокомісії Ширин Вілер.

Польська державна адміністрація автомобільних доріг (GDDKiA), яка розподіляє кошти на будівництво доріг у Польщі й одержує кошти дофінансування з Євросоюзу, повідомила, що вона вже використала 75% коштів, зарезервованих на її проекти до кінця 2015 року, - близько 6,5 млрд євро.

За її оцінками, згідно з поточним бюджетом Євросоюзу, GDDKiA повинна одержати від Єврокомісії ще близько 4 млрд євро.

Представники дорожньої адміністрації вважають, що в будь-якому разі одержать ці кошти.

За даними польських ЗМІ, близько десятка менеджерів і один з директорів GDDKiA домовилися між собою про те, хто який тендер виграє, щоб кожен одержав своє замовлення і зміг запрацювати.

Польська прокуратура вже висунула звинувачення в ціновій змові його учасникам, серед яких є іноземці.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія 30 січня 2013 року підтвердила повідомлення польських ЗМІ про те, що вона заморозила виплату понад 800 млн євро через можливу цінову змову низки компаній при будівництві трьох доріг, одна з яких веде до кордону з Україною в пункт пропуску "Корчова-Краківець" (Львівська область).

Польське міністерство регіонального розвитку назвало рішення Єврокомісії, яке вона прийняла наприкінці минулого року, непорозумінням, зазначивши, що інформувала європейських чиновників про розслідування можливої цінової змови ще з 2010 року.

Польща розраховує добитися розблокування платежів у березні п.р.