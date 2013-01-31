Міндоходів проти виключення акцизних марок з переліку бланків суворої звітності

Виключення акцизних марок з переліку бланків суворої звітності призведе до зростання фальсифікату і розширення тіньового ринку підакцизних товарів. Таку думку висловили фахівці Міністерства доходів і зборів України в коментарі, переданому УНІАН.

«Марки підтверджують сплату акцизного податку, легальність ввезення і реалізації на території України алкоголю і тютюну. Кожен бланк має серію і номер, що дозволяє виключити їх дублювання. Крім того, списуються бланки відповідно до затвердженої форми. І такий порядок виключає підробку документів – у цьому випадку акцизних марок», - стверджують в Міндоходів.

Фахівці міністерства також звертають увагу на те, що підпільне виробництво алкоголю і тютюну – один із поширених податкових злочинів. Причому фальсифікат, що пропонується споживачам, часто загрожує життю і здоров'ю.

«Так, у рамках операції «Акциз», розпочатої в грудні 2012 року, припинено діяльність 19 незаконних виробництв підакцизних товарів. До Єдиного державного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про 151 випадок правопорушень, пов'язаних із незаконним виробництвом і оборотом підакцизних товарів. Вилучено підакцизних товарів на загальну суму 42,9 млн. грн», - йдеться в коментарі міністерства.

На думку фахівців Міндоходів, скасування бланків акцизних марок як документів суворої звітності призведе до зростання таких правопорушень у кілька разів.

Водночас скасування вимоги ведення суворої звітності щодо свідоцтва платника єдиного податку і надання торгового патенту було б, на думку Міністерства доходів і зборів, прийнятно. «Це сприятиме підвищенню якості податкового сервісу, спростить процедури адміністрування податків і зменшить тимчасові витрати платників податків на одержання дозвільних документів. Крім того, такі нововведення сприятимуть підвищенню показників України в рейтингу Світового банку і Міжнародної фінансової корпорації «Doing Business», - запевняють в Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції України запропонувало внести зміни до Податкового кодексу щодо скорочення переліку бланків суворої звітності, а саме – виключити з цього переліку бланки марок акцизного податку, торгові патенти і свідоцтва платника єдиного податку. Ухвалення підготовленого законопроекту, на думку фахівців Мін’юсту, дозволить виключити із законодавства норми, що ускладнюють ведення бізнесу.