«Ерсте Банк» у 2012 році збільшив збиток у 2,7 рази

«Ерсте Банк», один з великих банків України, у 2012 році збільшив збиток у 2,7 рази в порівнянні з 2011 роком, повідомив банк у прес-релізі, переданому УНІАН.

Згідно з прес-релізом, активи банку за 2012 скоротилися на 19,7% - до 8,03 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 2,5% до 3,59 млрд грн. Зобов'язання банку за рік знизилися на 24,7% - до 6,62 млрд грн, кошти клієнтів зросли на 51,9% - до 2,91 млрд грн. Власний капітал за звітний період збільшився на 16,3% - до 1,41 млрд грн, статутний капітал - на 0,7% до 1,38 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за 2011 рік банк отримав збиток у розмірі 172,0 млн грн.

«Ерсте Банк» (Київ) працює на ринку України з 2006 року. У грудні 2012 року Erste Group і власник «Фідобанку» (Київ) Олександр Адаріч уклали договір про продаж українського "Ерсте Банку" за 83 млн дол. «Ерсте Банк» в Україні залишається частиною Erste Group і працюватиме під своїм чинним брендом до закриття операції, запланованого протягом 6 місяців, а після планується зміна бренду та злиття бізнесу з «Фідобанком».