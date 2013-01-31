В України різко зросла потреба в зовнішньому кредитуванні - МВФ

В України різко зросла потреба у зовнішньому кредитуванні, заявив в інтерв'ю Deutsche Welle представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Макс Альєр.

За його словами, світова економічна кон'юнктура вплинула на економіку України, що призвело до зниження темпів зростання економіки, зменшення обсягів експорту і зниження державних доходів. "У результаті, різко зросла потреба у зовнішньому кредитуванні і пошуках нових джерел надходжень коштів до бюджету", - відзначив М.Альєр.

За його словами, щоб виправити цю ситуацію, необхідно вжити конкретних заходів, а також створити умови для економічного зростання, що є основним завданням для України. "За великим рахунком, ми говоримо про ті вимоги, які були названі у попередній програмі МВФ", - відзначив представник МВФ.

"Рішення про те, чи надамо ми допомогу Україні, залежатиме від економічної ситуації в країні, а також від того, чи виконає українська влада наші вимоги у сфері економіки", - додав він.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, якщо Україна у 2013 році не отримає можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого пониження рейтингів.

29 січня 2013 року місія Міжнародного валютного фонду прибула з візитом до України і перебуватиме в країні до 12 лютого.

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