Столичні податківці за рік припинили діяльність 15 конвертаційних центрів

Державна податкова адміністрація в Києві в 2012 році припинила діяльність 15 конвертаційних центрів із загальним тіньовим оборотом 2,5 млрд грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ Києва з посиланням на начальника управління податкової міліції столиці Ігоря Усика.

За його словами, до складу конвертаційних центрів входили 125 фіктивних фірм. При відпрацюванні підприємств реального сектора, що опинилися замовниками послуг конвертаційних центрів, до бюджету було додатково перераховано 173 млн грн податків і зборів, а крім того - порушено 59 кримінальних справ, зокрема 56 - за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. До кримінальної відповідальності притягнуто 10 осіб - організаторів конвертаційних центрів.

У Податковій зазначають, що діяльність з виявлення злочинних мереж триває. Зокрема в перші дні січня в Києві податківці припинили діяльність одразу двох конвертаційних центрів, які «проконвертували» понад 130 млн грн. Ймовірні втрати бюджету становили 50 млн грн. Під час обшуків у зловмисників виявлено 850 тис. грн готівки і 54 печатки фіктивних підприємств. На цей момент ведуться досудові розслідування, призначено додаткові податкові перевірки.

Як повідомляв УНІАН, загалом по Україні за 8 місяці 2012 року податківці припинили діяльність 69 конвертаційних центрів, обіг яких становив 7,7 млрд грн. На рахунках підконтрольних «конвертаторам» підприємств було заблоковано 19,1 млн грн, арештовано майно вартістю 51,4 млн грн. Обсяг донарахувань становив 1 млрд грн. У 2011 році податкова міліція виявила понад 90 конвертаційних центрів, які конвертували коштів на суму 15,3 млрд грн. З контрагентів до бюджету було стягнуто понад 257,2 млн грн.