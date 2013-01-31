Попов обіцяє освітянам підвищення зарплати і збереження надбавок

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов обіцяє освітянам після ухвалення міського бюджету з березня забезпечити зростання заробітної плати та виплату муніципальних надбавок до зарплати у повному обсязі.

Про це він повідомив під час громадських слухань з працівниками освітньої сфери та їхнім профспілковим активом, повідомили УНІАН в Управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації КМДА.

У рамках заходу учасники обговорювали питання пріоритетних напрямів розвитку столичної освіти та її фінансування в 2013 році. Серед тем – формування міського бюджету, збереження 20% муніципальної стимулюючої надбавки працівникам освіти, соціальний захист, а також підтримка молодих спеціалістів.

«Наразі можу стверджувати, що ми гарантовано будемо виплачувати муніципальні надбавки в повному обсязі, зможемо забезпечити зростання заробітної плати вже в березні після ухвалення бюджету. Ми розраховуємо, що депутати міської ради підтримають наші пропозиції й таким чином буде розблоковано питання соціального захисту. Крім того, ухвалення бюджету дозволить нарешті розпочати масштабні програми, пов’язані з капітальними ремонтами, реконструкціями, будівництвом, технічним оснащенням закладів освіти», – заявив О.Попов.

Він також зазначив, що й надалі відстоюватиме позицію щодо зараховування до бюджету столиці 100% надходжень від податку на доходи фізичних осіб, який сплачується на території Києва. Адже наразі місто живе в умовах фінансування за принципом 1/12, а працівники бюджетної галузі столиці отримують середню зарплату 2012 року, тоді як наприкінці минулого року її розмір було збільшено. Ухваливши бюджет, Київ зможе виплачувати зарплату з урахуванням індексування 2013 року.

Як повідомлялося, варіанти коригування державного бюджету щодо надання додаткових ресурсів Києву будуть відпрацьовані робочою групою, до складу якої входять фахівці КМДА та Міністерства фінансів. Як заявляв раніше голова КМДА, найближчим часом планується узгодити обсяг збільшення бюджетних асигнувань, які будуть спрямовані, насамперед, на вирішення соціальних питань. Однак, аби мати необхідні кошти й законне право їх використовувати, міськрада має затвердити бюджет столиці.

Міністерство фінансів та КМДА планують підписати меморандум, який передбачатиме не тільки збільшення видатків поточного року. За наполяганням столичного керівництва планується узгодити й внести до Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», згідно з яким до бюджету столиці надалі буде зараховуватися вся сума – 100% надходжень від податку на доходи фізичних осіб, що сплачується на території Києва.

У КМДА також розроблено низку проектів інших нормативно-правових актів, які після погодження з урядом мають бути затверджені. Відтак очікується, що Київ отримає додаткові внутрішні можливості наповнення бюджету для потреб територіальної громади, зокрема, за рахунок оптимізації фінансового регулювання земельних відносин, містобудування та благоустрою.