Платіжний баланс продовжить чинити тиск на гривню цього року - експерт

Негативний вплив на гривню і золотовалютні резерви в поточному році продовжить надавати платіжний баланс України, незважаючи на можливе його поліпшення, йдеться в коментарі керівника інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Миколи Івченка, переданому агентству УНІАН.

На його думку, негативне сальдо платіжного балансу за підсумками року може скоротитися до 2,5-3 млрд дол. проти 4,174 млрд дол. у 2012 році.

«Існуючий слабкий попит на українські товари на тлі повільного відновлення світової економіки і єврозони зокрема, а також ціни на російський газ, що залишаються високими, будуть продовжувати чинити тиск на торговельний баланс. Крім того, ймовірна плавна девальвація гривні, а також очікуване відновлення світової торгівлі в другій половині року сприятимуть поліпшенню цього показника», - говорить М.Івченко.

Водночас, за словами експерта, фінансовий рахунок платіжного балансу залежатиме від боргової політики України: від частоти та ефективності виходів на ринок єврооблігацій, від можливих позик в інших кредиторів, від того, як швидко буде відновлено співпрацю з МВФ.

М.Івченко, відзначає, що тиск на фінансовий рахунок платіжного балансу буде надавати необхідність погашення зовнішніх боргів, зокрема перед МВФ.

«Ймовірно, позитивне сальдо фінансового рахунку платіжного балансу в 2013 році становитиме близько 10 млрд дол., що приблизно можна порівняти з показником минулого року», - вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року, в порівнянні з 2011 роком, збільшився в 1,7 рази - до 4,174 млрд дол.

Дефіцит поточного рахунку за 2012 зріс на 40,6% - до 14,407 млрд дол., а профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій збільшився на 31,4% - до 10,233 млрд дол.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,455 млрд дол. у порівнянні з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового та капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).