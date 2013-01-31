Екс-глава Аграрного фонду очолив зернову корпорацію

Колишній керівник Аграрного фонду України Ігор Якубович очолив Державну продовольчо-зернову корпорацію і сьогодні, 31 січня, його представили колективу корпорації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Представляв І.Якубовича перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк.

«Перед корпорацією стоять серйозні зобов'язання щодо забезпечення продовольчої безпеки країни. Ми також сподіваємося, що корпорація збільшить свою присутність на зерновому ринку України», - цитує прес-служба І.Бісюка.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 30 січня звільнив Ігоря Якубовича з посади голови Аграрного фонду і призначив на цей пост Олександра Кірюка.

Довідка УНІАН. Уряд України створив Державну продовольчо-зернову корпорацію в серпні 2010 року.

ДПЗКУ - це вертикально інтегрована компанія, яка здійснює весь цикл роботи із зерновими та продуктами їх переробки - від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входить 44 підприємства на правах відокремлених підрозділів-філій, їх загальна робоча ємність становить 3 млн 461 тис. тонн, зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів - 2 млн 380 тис. тонн зернових вантажів на рік.

Аграрний фонд створений постановою уряду № 543 від 6 липня 2005 року. Аграрний фонд виконує функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі і належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України.