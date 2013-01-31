НАБУ: продовження виходу євробанків з України - сигнал про погіршення фінситуації в Європі

Продовження виходу європейських банків з українського банківського сектору сигналізуватиме про подальше погіршення ситуації у фінансовому секторі Європи, сказав в коментарі агентству УНІАН виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Сергій Мамедов.

«Європейський банківський капітал змушений піти на кардинальний крок - залишити ринки країн, що розвиваються, аби зберегти внутрішню стабільність і вирівняти ситуацію в банківському секторі у самій Європі», - зазначив він.

За словами С.Мамедова, така поведінка європейських банків може пояснюватися необхідністю із січня 2013 року почати повернення короткострокових кредитів, отриманих від Європейського центробанку в рамках програми кризового рефінансування, яка почалася в 2011 році. «Для повернення кредитів європейські банки змушені консолідувати свої активи, що вони і роблять, виводячи їх із неєвропейської зони в «материнські» структури у країнах ЄС», - сказав С.Мамедов.

Також, за його словами, виводити капітал з неєвропейських ринків банки змушує і нова хвиля боргової кризи в ЄС. Він підкреслив, що європейцям досі не вдалося вирішити питання з Грецією та Іспанією, водночас вже з'явився новий претендент на дефолт і вихід з єврозони - Кіпр.

«Правду кажучи, саме необхідність вирішення боргових проблем в ЄС посилює негативні тенденції відтоку банківського капіталу з українського ринку. На жаль, процес триває, а це значить, що Україна втрачає можливості як об'єкт для міжнародних інвестицій. Як результат, тепер ми змушені розраховувати тільки на внутрішні ресурси», - зазначив виконавчий директор НАБУ.

Водночас він висловив упевненість, що вже з наступного року ситуація зміниться на краще, «коли буде проведена необхідна корекція економічного курсу і в ЄС, і в Україні».