Україна і Японія найближчим часом підпишуть угоду про захист інвестицій

Україна і Японія найближчим часом мають намір підписати угоду про лібералізацію, залучення і взаємний захист інвестицій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, про це повідомив міністр економрозвитку Ігор Прасолов під час зустрічі з послом Японії в Україні Тоїчі Саката.

"Впевнений, що підписання найближчим часом Угоди стане важливим сигналом діловим колам Японії щодо гарантій захисту їхніх інвестицій в Україну, й інтерес інвесторів до України буде зростати", - сказав І.Прасолов.

Він зауважив, що українська сторона завершує вивчення пропозицій, висловлених японською стороною до цього документа.

Україна, наголосив міністр, розглядає Японію як перспективного партнера і налаштована на активізацію двосторонніх ділових зв'язків, розширення торгівлі та кооперації, реалізацію нових бізнес-проектів.

І.Прасолов підкреслив, що, незважаючи на кризові явища у світовій економіці, в товарообігу між Україною і Японією спостерігається зростання на 30%. Проте потенціал співпраці, на його думку, ще не використано повною мірою.

Як повідомляв УНІАН, Японія надала Україні 19,1 млрд єн (приблизно 227 млн. дол.) для спорудження терміналу D міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Також на сьогодні за схемою «зелених інвестицій» реалізуються українсько-японські проекти в Луганську, Донецьку, Криму та інших регіонах.