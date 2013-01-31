Торги на міжбанку в четвер закрилися котируваннями 8,1415/8,1450 грн/дол.

У четвер, 31 січня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1420/8,1465, на 12:00 звузився спред 8,1425/8,1450. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 8,1415/8,1450 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2709/13, на 12:00 ціни підвищилися 0,2710/14. на час закриття ціни знизилися - 0,2707/11. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,0605 (+0,0810).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3415/1,3460. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,0295/11,0375, на 12:00 ціни пішли вгору 11,0410/11,0480. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 11,0340/11,0425.