Міндоходів роз'яснило правила реєстрування незалежної професійної діяльності

Фізичні особи, які мають намір займатися незалежною професійною діяльністю, повинні зареєструвати свою діяльність, отримати відповідне свідоцтво про реєстрацію та протягом 10 днів після отримання свідоцтва стати на облік у податкових органах.

Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства доходів і зборів, переданому УНІАН.

Згідно з роз'ясненням, для реєстрації у податкових органах необхідно подати заявку та перелік документів за місцем проживання особисто, рекомендованим листом або за допомогою уповноваженої особи. Постановка на облік здійснюється не пізніше наступного робочого дня з моменту подання пакета документів.

У Міндоходов також звертають увагу, що доходи фізичної особи, отримані протягом року, оподатковуються за ставкою 15%. Якщо обсяг доходів перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати (1147 грн), він оподатковується за ставкою 17%.

Незалежна професійна діяльність, відповідно до роз'яснення, - це діяльність в науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій сфері. Сюди ж входить діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, місіонерів (або людей, пов'язаних з релігійною діяльністю), а також будь-яка інша подібна діяльність за умови, що нею займається людина, який не є найнятим працівником або підприємцем, і який використовує працю не більше 4 найнятих співробітників.

Як повідомляв УНІАН, держбюджетом на 2013 рік заплановано надходження до казни 78,026 млрд грн податку на доходи фізосіб.

Основними факторами, які, як очікується, позитивно вплинуть на збільшення надходжень від цього податку, названі зростання витрат на оплату праці, легалізація зарплат, збільшення доходів низькооплачуваних верств населення за рахунок підвищення мінімальних соціальних гарантій, а також збільшення доходів домашніх господарств за рахунок індивідуальної підприємницької діяльності.