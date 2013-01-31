«Ощадбанк» у 2012 році збільшив прибуток на 12,2%

«Ощадбанк» (м. Київ) у 2012 році, порівняно з 2011 роком, збільшив чистий прибуток на 12,2% – до 565,825 млн. грн. Про це йдеться у звітності, оприлюдненій на сайті банку.

У IV кварталі 2012 року банк одержав прибуток 154,802 млн. грн проти 119,24 млн. грн за аналогічний період 2011 року.

Активи банку за 2012 рік збільшилися на 16,9% і на 1 січня 2013 року становили 85,996 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 1,4%, до 51,187 млрд грн, зобов'язання збільшилися на 21,4%, до 67,877 млрд грн. Статутний капітал залишався на рівні 15,538 млрд грн, власний капітал збільшився на 2,5% – до 18,118 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.

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