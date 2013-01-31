Щомісяця у столиці реєструються 1200 платників ПДВ

Кількість платників податку на додану вартість, які щомісяця реєструються у податкових органах столиці, становить у середньому 1200 платників, повідомили УНІАН у Державній податковій службі у м. Києві.

Згідно з повідомленням, загальна кількість платників ПДВ, зареєстрованих у Києві, досягла 57,5 тис. платників. Активному зростанню кількості зареєстрованих платників ПДВ, на думку податківців, сприяє спрощення процедури реєстрації платника, яка припускає, зокрема, можливість реєстрації платника через Інтернет.

Як повідомили в ДПСУ Києва, через Інтернет також можна надсилати запит на підтвердження достовірності індивідуального податкового номера і номера свідоцтва платників ПДВ контрагента.

Як повідомляв УНІАН, кількість столичних підприємців, які подали у 2012 році звітність в електронному вигляді, становила 89,7 тис. суб'єктів підприємництва. Кількість платників ПДВ, які подають звітність через Інтернет, у 2012 році становила 61 тис. суб'єктів, що на 28% більше показника 2011 року. Такому зростанню, на думку податківців, сприяла злагоджена робота відділень Центру сертифікації ключів. Зокрема, у 2012 році в Києві клієнтами відділень центру стали 35 тис. підприємців, яким видано 58 тис. ключів.