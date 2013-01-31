Білорусь отримала четвертий транш кредиту Антикризового фонду ЄврАзЕС на 440 млн дол.

Мінськ. До Білорусі надійшов четвертий транш кредиту Антикризового фонду Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) у розмірі 440 млн дол.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства фінансів Білорусі.

За інформацією Мінфіну, транш зарахований на рахунок Міністерства фінансів у Національному банку та буде спрямований на поповнення міжнародних резервних активів Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, Рада Антикризового фонду ЄврАзЕС 4 червня 2011 року схвалила виділення Білорусі фінансового кредиту обсягом 3 млрд дол.

Кредит виділяється шістьма траншами протягом 2011-2013 років відповідно до виконання етапів стабілізаційної програми уряду Білорусі, націленої на стабілізацію платіжного балансу та підвищення конкурентоспроможності економіки.

Кредит наданий строком на 10 років, включаючи трирічний пільговий період, і передбачає плаваючу процентну ставку, яка відображатиме ціну фондування Росії на міжнародних ринках.

Перший транш у 800 млн дол. було перераховано Білорусі 21 червня 2011 року, ще 440 млн. дол. - у грудні 2011 року.

У 2012 році Білорусь повинна була отримати два транші по 440 млн дол. кожен. Третій транш був отриманий в червні і зарахований до золотовалютних резервів країни.

Білоруська сторона планує, що останні два транші, за умови позитивного рішення Антикризового фонду ЄврАзЕС по них, надійдуть до Білорусі в 2013 році.

Довідка УНІАН. Євразійський банк розвитку (ЄАБР) - міжнародна фінансова організація, заснована Російською Федерацією і Республікою Казахстан в 2006 році. У подальші роки учасниками банку стали Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан. Місія банку полягає у сприянні економічному зростанню держав-учасниць, розширенню торгово-економічних зв'язків між ними і розвитку інтеграційних процесів на євразійському просторі шляхом здійснення інвестиційної діяльності.

Банк управляє коштами Антикризового фонду ЄврАзЕС, заснованого в 2009 році урядами Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії і Таджикистану в цілях сприяння країнам-учасницям у подоланні наслідків глобальної фінансової кризи, забезпеченні їх економічної і фінансової стабільності, підтримці інтеграційних процесів у регіоні.

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