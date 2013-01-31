«УніКредит Банк» у 2012 році збільшив прибуток на 46%

«УніКредит Банк», один з великих банків України, у 2012 році збільшив прибуток на 46,2% - до 54,04 млн грн, повідомив банк на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, активи банку за 2012 рік скоротилися на 1,8% - до 6,44 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 20,8%, до 2,83 млрд грн. Зобов'язання банку за рік знизилися на 2,9% - до 5,48 млрд грн, кошти клієнтів зросли на 5,3% - до 2,07 млрд грн. Власний капітал за звітний період збільшився на 5,7% - до 957,42 млн грн, статутний капітал не змінився і становить 653,51 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, за 2011 рік банк отримав прибуток у розмірі 36,95 млн грн.

Довідка УНІАН. «УніКредит Банк» (раніше - банк Пекао, м.Луцьк) працює на ринку України з 1997 року. Банк є частиною міжнародної фінансової групи UniCredit Group, Італія. Основним власником банку є структура групи - Bank Polska Kasa Opieki, Польща (100% акцій банку).

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