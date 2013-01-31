Споживчий попит в Україні в цьому році істотно сповільниться - експерт

Споживчий попит в Україні у поточному році істотно сповільниться у зв'язку з жорсткішою бюджетною політикою, а інвестиційна активність навряд чи пожвавиться. Про це УНІАН повідомила головний економіст Dragon Capital Олена Білан.

Експерт також зазначила, що перспективи зростання економіки України дедалі більше залежать від експорту.

Коментуючи результати роботи української економіки в четвертому кварталі 2012 р., О.Білан зазначила, що падіння ВВП в четвертому кварталі 2012 р. виявилося істотно нижчим від очікувань аналітиків компанії (-1,5% р/р).

«Як і раніше, негативно впливає на експортно-орієнтовану українську економіку ослаблення зовнішнього попиту», - зазначила експерт.

За її словами, промислове виробництво, на частку якого припадає майже чверть ВВП, скоротилося за оцінками на 5,2% р/р в четвертому кварталі 2012 р. порівняно з падінням приблизно на 4,2% в третьому кварталі 2012 р., в основному за рахунок погіршення динаміки в експортно-орієнтованих секторах - металургії, хімії, машинобудуванні, що свідчить про подальше ослаблення зовнішнього попиту.

Враховуючи слабкі дані за четвертий квартал 2012 р., аналітики Dragon Capital знизили прогноз зростання реального ВВП на 2013 р. з 2,5% р/р до 1,2%. Крім того, вони погіршили свою оцінку зростання промислового виробництва на 2013 р. з 3,0% р/р до 2,5%.

Як повідомляв УНІАН,валовий внутрішній продукт України в четвертому кварталі 2012 року скоротився, за оперативними даними, порівняно з четвертим кварталом 2011 року на 2,7%, а порівняно з третім кварталом 2012 року з урахуванням сезонного чинника – на 0,8%. Зростання ВВП України у 2012 році проти 2011 року становило 0,2%. Номінальний ВВП України за підсумками 2012 року становив 1,4 трлн грн.