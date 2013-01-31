Кабмін пропонує звільнити органи державної виконавчої служби від сплати судового збору

Кабінет Міністрів внесе на розгляд Верховної Ради України законопроект, який передбачає звільнення органів державної виконавчої служби від сплати судового збору.

Проект розроблявся Міністерством юстиції з метою зменшення витрат коштів державного бюджету, повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, за словам міністра, урядовим законопроектом пропонується внести зміни до статті 5 Закону України «Про судовий збір», внаслідок чого органи державної виконавчої служби будуть звільнені від сплати судового збору у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих органів.

Така законодавча ініціатива пояснюється тим, що понад 80% скарг та позовів, поданих до суду на дії державних виконавців, подаються боржниками. При цьому, найчастіше боржники оскаржують постанови про стягнення виконавчого збору. Фактично, як показує практика, боржником оскаржується майже кожна постанова про стягнення виконавчого збору.

Це, у свою чергу, зумовлює витрати з державного бюджету у вигляді оплати судового збору, які здійснюються Державною виконавчою службою при розгляді таких скарг у судах.

Водночас з огляду на суми виконавчого збору та категорії виконавчих документів, які виконуються відділом примусового виконання судових рішень, суми судового збору також сягають значних величин. Наприклад, лише протягом 2011 року органами державної виконавчої служби було стягнуто 345 424 538 грн виконавчого збору. Як відомо, виконавчий збір стягується у розмірі 10 відсотків суми, що підлягає стягненню, у разі невиконання боржником рішення майнового характеру у строк.

Таким чином, передбачається, що внесення змін до законодавства дозволить зменшити витрати коштів державного бюджету на сплату судового збору органами державної виконавчої служби.