Процедуру припинення суб'єктів господарювання спростять, обмеживши строк заявлення вимог кредиторів

Кабінет Міністрів схвалив проект закону, розроблений Міністерством юстиції, щодо спрощення процедури припинення юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців шляхом обмеження максимального строку заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, та фізичної особи-підприємця, яка припиняє підприємницьку діяльність.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Як зазначив міністр юстиції Олександр Лавринович, розробляючи відповідний законопроект Мін‘юст виходив з того, у даний час строки заявлення кредиторами своїх вимог є досить розтягнутими у часі. Зокрема, Цивільним кодексом визначено, що цей строк не може становити менше двох місяців з дня опублікування повідомлення про припинення суб’єкта господарювання та не може бути більшим шести місяців для юридичних осіб, а для фізичної особи - підприємця – більшим трьох.

Урядовим проектом закону передбачається зменшити .максимальний строк подання кредиторами своїх вимог. Зокрема, встановити, що такий строк не може бути більшим трьох місяців з дня опублікування повідомлення про прийняття суб’єктами господарювання відповідного рішення щодо припинення.

Таким чином передбачається спростити обтяжливу процедуру припинення суб’єкта господарювання.

Серед іншого, також передбачається, що законодавче врегулювання таких строків стане додатковими заходами для зменшення корупційних проявів за рахунок виконання посадовими особами відповідних державних органів своїх повноважень в межах встановлених законом. А також унеможливить тиск контролюючих органів на суб’єктів господарювання під час проведення перевірок, пов’язаних з припиненням суб’єкта господарювання.

Найближчим часом, за словам міністра юстиції, законопроект буде внесений на розгляд до Верховної Ради України.