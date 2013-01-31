АППУ пропонує враховувати переплати під час оформлення авансових податкових платежів
Асоціація платників податків України (АППУ) запропонувала передбачити можливість обліку переплат за податковими платежами під час оформлення та адміністрування авансових податкових платежів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі АППУ.
«Вимоги щодо необхідності сплати авансових платежів з податку на прибуток за наявності понадвиплачених сум (переплат) призведуть до подальшого погіршення економічного становища суб'єктів підприємництва. Водночас головними постраждалими будуть експортно-орієнтовані виробництва. У цьому зв'язку виникає необхідність впровадження механізму, що дозволяє враховувати вже існуючі податкові переплати під час оформлення авансових платежів з цього податку», - цитує прес-служба першого віце-президента АППУ Василя Матійчика.
На думку В.Матійчика, аналізу та громадській експертизі також підлягає ініціатива введення в Україні загального декларування доходів в частині оцінки дорожнечі обробки інформації про доходи громадян. Ще однією не менш важливою проблемою, на думку керівництва АППУ, є забезпечення нормативної стабільності та спрощення ведення бізнес-процедур. «АППУ впевнена, що податки повинні виконувати не тільки фіскальну, але й стимулюючу функцію, а платник податків повинен знати, куди витрачаються сплачені ним до бюджету податки», - сказано в повідомленні асоціації.
Як повідомляв УНІАН, суми податкових платежів, сплачених до державного бюджету понад план, в 2012 році скоротилися на 25%, або на 3,2 млрд грн. Настільки позитивна динаміка, за інформацією Міністерства доходів і зборів України, досягнута завдяки результативності проведеного аналізу нарахувань податків і їх сплати в бюджет. Водночас частина сум, сплачених понад необхідного, була повернена на рахунки платників податків у відповідності до вимог Податкового кодексу, а суми, донараховані в результаті контрольно-перевірочних робіт, погашалися за рахунок понадсплачених. Частина підприємців, за даними міністерства, включили переплати в декларації відповідних податкових зобов'язань наступних періодів.