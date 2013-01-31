«VAB Банк» у 2012 році знизив збиток на 53%

«VAB Банк», один з великих банків України, у 2012 році знизив збиток на 53,3% - до 232,40 млн грн порівняно з 2011 роком, повідомив банк на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, активи банку за 2012 зросли на 45,5% - до 13,28 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 54,6%, до 7,63 млрд грн. Зобов'язання банку за рік виросли на 47,4% - до 12,08 млрд грн, кошти клієнтів - на 47,9%, до 8,04 млрд грн. Власний капітал за звітний період збільшився на 28,7% - до 1,20 млрд грн, статутний капітал - на 88,1%, до 2,35 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, за 2011 рік банк отримав збиток у розмірі 497,36 млн грн.

Довідка УНІАН. «VAB Банк» працює на ринку України з 1992 року. У листопаді 2012 року бізнесмен Олег Бахматюк через Quickcom Limited сконцентрував 67,7% акцій банку. В кінці грудня 2012 року Quickcom Limited наростила участь у статутному капіталі банку до 82,9%. У січні 2013 року голова правління банку Денис Мальцев повідомив про рішення акціонерів збільшити статутний капітал на 700 млн грн або на 29,8% шляхом додаткового випуску акцій.