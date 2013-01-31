«ІНГ Банк Україна» у 2012 році втричі збільшив прибуток

«ІНГ Банк Україна», що входить до групи великих українських банків, у 2012 році збільшив прибуток у 3,2 раза порівняно з 2011 роком - до 552,36 млн грн, повідомив банк на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, активи банку за 2012 виросли на 7% - до 11,53 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 15,3%, до 8,68 млрд грн. Зобов'язання банку за рік виросли на 4% - до 9,43 млрд грн, кошти клієнтів - у 2 рази, до 4,52 млрд грн. Власний капітал банку за звітний період збільшився на 22,8% - до 2,09 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 731,3 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, за 2011 рік банк отримав прибуток у розмірі 172,6 млн грн.

Довідка УНІАН. «ІНГ Банк Україна» працює на ринку України з 1998 року. Основним власником банку є ING Bank, Нідерланди (100% акцій).