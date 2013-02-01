Сенат США ухвалив закон, що знімає необхідність до 19 травня підвищувати межу держборгу

Сенат конгресу США ухвалив у четвер, 31 січня, законопроект, що знімає необхідність до 19 травня підвищувати межу держборгу.

Законопроект передбачає продовження фінансування статей бюджету з оплати міжнародних зобов'язань США, що дозволяє країні уникнути оголошення технічного дефолту. Білий дім підтримав законопроект, хоча і заявив, що волів би не відстрочку вирішення питання, а його повне узгодження на довгостроковий період.

23 січня законопроект ухвалила палата представників. Тепер документ буде направлено на підпис президенту, передає ПРАЙМ.

Межа держборгу в США на цей момент становить 16,394 трлн доларів, в останній раз він підвищувався наприкінці січня 2012 року. Країна подолала його 31 грудня 2012 року, проте Мінфін вжив заходи, необхідні для продовження обслуговування боргу до теперішнього часу.

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