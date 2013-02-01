Створення єдиного адміністратора податків вигідно для бізнесу - Американська торгова палата

За наявності у керівництва Міністерства доходів і зборів (МДЗ) політичної волі, створення єдиної фіскальної структури може в майбутньому принести бізнесу певні вигоди.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі співголови комітету з питань оподаткування Американської торгової палати в Україні, директора відділу податкового і юридичного консультування KPMG Олега Чайки.

«Створення єдиної фіскальної структури може в майбутньому принести бізнесу і певні вигоди. Наприклад, може йтися про єдину реєстрацію в МДЗ, уніфікацію проведення перевірок і скорочення кількості різних процедур і документів», - зазначив О.Чайка.

Водночас він додав, що в короткостроковій перспективі реорганізація податкової і митної служби для платників податків, скоріше за все, спричинить певне сум'яття і плутанину.

«На жаль, неминучим наслідком цього процесу на первинному етапі може стати зниження якості обслуговування», - уточнив експерт.

Проте у перспективі, за словами О.Чайки, централізація функцій сприятиме і поліпшенню адміністрування податкових і митних зборів в Україні».

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр доходів і зборів Олександр Клименко заявив про бажання створити Інвестиційну раду для прямого діалогу з вітчизняними і іноземними інвесторами.

Раніше Міністерство доходів і зборів запровадило новий сервіс для компаній з іноземними інвестиціями, суть якого полягає у наданні правової оцінки інвестиційних проектів на предмет наявності податкових ризиків, що виникають, зокрема, через невірне тлумачення українського законодавства.

Міністерство доходів і зборів створене 24 грудня 2012 року на базі Державної податкової служби і Державної митної служби. Очолив нове міністерство екс-голова ДПСУ О.Клименко.

Міністр заявив, що одним із пріоритетів новоствореного міністерства є перехід від фіскального органу до сервісної служби.

Раніше президент України Віктор Янукович заявив, що цього року Україна повинна увійти до першої сотні рейтингу Світового банку (СБ) за сприятливими умовами ведення бізнесу (Doing Business). У 2012 році Україні вдалося піднятися на 15 пунктів і посісти 137-й рядок у рейтингу. Крім того, згідно з дослідженнями Research & Branding Group, у листопаді 2012 року іноземні інвестори, що працюють в Україні, демонстрували «обережний оптимізм» щодо інвестиційного клімату України, і більше не називали податкову систему серед основних перешкод на шляху поліпшення умов співпраці.