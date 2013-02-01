Електронні ключі для митних операцій можна отримати в Центрі сертифікації ключів ДПСУ

Електронні ключі для оформлення митних операцій у режимі он-лайн можна одержати з 6 лютого в акредитованому Центрі сертифікації ключів Державної податкової служби України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

У повідомленні зазначається, що зміна центру видачі електронних ключів пояснюється завершенням терміну дії свідоцтва про акредитацію Цента сертифікації ключів Держмитслужби. Департамент митних інформаційних технологій і статистики з 1 лютого припинив надання електронного цифрового підпису митним органам, митним брокерам і суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності.

Усі ключі електронного цифрового підпису, раніше видані у Держмитслужбі, діють до закінчення терміну їх придатності, вказаного у сертифікаті.

Як повідомляв УНІАН, кількість платників податків, які скористалися послугами акредитованого Центру сертифікації електронних ключів ДПСУ в 2012 році, становила 148 тис. абонентів. Акредитований Центр сертифікації ключів почав роботу 30 травня 2012 року. Центр надає електронні ключі юридичним і фізичним особам безкоштовно.