Торги на міжбанку в п'ятницю відкрилися котируваннями 8,1430/8,1460 грн/дол.

У п'ятницю, 1 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,1430/8,1460 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2714/18, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,0895/11,0955. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,3621/23 (четвер – 1,3545/47).

У четвер, 31 січня, Нацбанк на ринок не виходив.