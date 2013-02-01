Держборг Білорусі у 2012 році зріс на 10,6% - до 15 млрд дол.

Мінськ. Державний борг Білорусі на 1 січня 2013 року становив 128,8 трлн білоруських рублів (приблизно 15 млрд дол.).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства фінансів Білорусі.

«Збільшення державного боргу в 2012 році здебільшого обумовлене зростанням внутрішнього боргу, розмір якого збільшився минулого року на 8 трлн білоруських рублів (приблизно 934 млн дол.), і на 1 січня поточного року досяг 25,8 трлн білоруських рублів (близько 3 млрд дол.). До того ж внутрішній борг зріс насамперед у результаті емісії державних облігацій», - зазначили в Мінфіні Білорусі.

Що стосується зовнішнього державного боргу Білорусі, то його розмір за 2012 рік зріс на 209,9 млн дол., і станом на 1 січня 2013 року становив 12 млрд дол.

«Незважаючи на залучення кредитів Міжнародного банку реконструкції і розвитку, Антикризового фонду ЄврАзЕС і банків Китаю, збільшення зовнішнього державного боргу порівняно з початком 2012 року незначне, що обумовлене погашенням частини основного боргу за кредитом «стенд-бай» МВФ, а також погашенням дебютного випуску облігацій Республіки Білорусь, розміщених на території Російської Федерації», - наголосили у прес-службі Мінфіну Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, за визначенням влади країни, у 2013 році Білорусь входить у смугу пікових виплат за зовнішнім держборгом: «очікується двократний приріст платежів порівняно з 2012 роком до 3,1 млрд дол.».

Офіційний Мінськ двічі за останній час безуспішно звертався до МВФ по допомогу. Остання заявка на отримання кредиту була направлена МВФ навесні 2012 року. Влада розраховувала одержати 3,5 млрд дол. для рефінансування боргу за попереднім кредитом. Проте в МВФ вказали на неготовність влади Білорусі до глибоких структурних реформ, що необхідно для відновлення кредитної співпраці.

Рада Антикризового фонду ЄврАзЕС схвалила виділення Білорусі чергового траншу кредиту в 440 млн дол. з 3 млрд дол. Угода між Білоруссю і Євразійським банком розвитку, що управляє коштами АКФ ЄврАзЕС, про виділення кредиту на 3 млрд дол. шістьма траншами була підписана 9 червня 2011 року. Перший транш на 800 млн доларів був виділений Білорусі у червні 2011 року, ще 440 млн доларів - у грудні 2011 року. Третій транш у 440 млн дол. одержано в червні 2012 року і зараховано до золотовалютних резервів країни.