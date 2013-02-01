Попов запропонував Азарову зараховувати до бюджету Києва 100% податку на доходи фізичних осіб

Голова КМДА Олександр Попов передав до Кабінету Міністрів проект змін до Бюджетного кодексу України, які передбачають зарахування до бюджету столиці 100% коштів від податку на доходи фізичних осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відбулася зустріч прем'єр-міністра України Миколи Азарова та голови КМДА О.Попова, під час якої вони обговорили питання збільшення бюджету Києва.

Належне фінансування потреб міста прем'єр-міністр назвав спільним завданням уряду та міської влади. М.Азаров запевнив, що Кабмін у повному обсязі виділить передбачені в державному бюджеті кошти на виконання Києвом функцій столиці, а також на реалізацію інфраструктурних проектів, зокрема на будівництво нових станцій метрополітену та великого транспортного вузла на Поштовій площі.

Водночас глава уряду наголосив, що територіальна громада і міська влада столиці повинні забезпечити повну та ефективну мобілізацію внутрішніх резервів міста, зокрема вивчити практику мерій великих європейських міст, які вдало використовують нестандартні рішення в умовах кризи і рецесії.

Зі свого боку О.Попов повідомив прем'єр-міністра про те, що Київ уже напрацював і починає реалізовувати програму збільшення ресурсів бюджету поточного року на 1 мільярд 769 млн гривень.

Глава уряду доручив міністру фінансів разом із КМДА розробити пропозиції щодо джерел збільшення доходів міського бюджету та їхнього напрямку насамперед на реалізацію соціальних програм.

«Потрібно попрацювати так, щоб за підсумками першого кварталу ми мали зростання і в Києві, і в країні, а отже, змогли переглянути бюджети у бік їх збільшення», - резюмував М.Азаров.

Під час зустрічі О.Попов передав прем'єру підготовлений у КМДА проект Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» стосовно зарахування до бюджету столиці 100% коштів від податку на доходи фізичних осіб.

Він також звернувся до М.Азарова з проханням в установленому порядку внести на розгляд Верховної Ради України згаданий проект закону.

Як зауважили у КМДА, Київ - єдине місто України, жителі якого відповідно до норм Бюджетного кодексу платять податок на доходи фізичних осіб у рівних частках як до місцевого, так і до державного бюджетів, що не відповідає принципу справедливості та неупередженості, на яких грунтується бюджетна система України і які закріплені статтею 7 Бюджетного кодексу.

Це, за словами О.Попова, впливає на життя кожного киянина і є причиною бюджетних труднощів у столиці.