Economist: справедлива ціна долара в Україні становить 4,35 грн

Національна грошова одиниця України, гривня, недооцінена до американського долара, її справедлива ціна становить 4,35 грн проти нинішніх понад 8 грн.

Про це свідчить оприлюднене сьогодні дослідження британського економічного журналу Economist, який оцінює адекватність вартості валют на базі порівняльної купівельної спроможності у різних країнах і вартості бутерброда "БігМак" в мережі «Макдональдс».

Згідно з прийнятим у дослідженні курсом гривні до долара, "Біг Мак" в Україні коштує 2,33 долара (19 грн) порівняно з його максимальною вартістю понад 9 дол. у Венесуелі і близько 1,7 дол. в Індії, де він коштує найдешевше.

У США цей бутерброд на початку поточного року коштував 4,4 дол., у Китаї - 2,6 дол., у Росії - 2,4 дол.

У сусідній з Україною Польщі "БігМак" коштує 2,9 дол., тоді як в країнах зони єдиної європейської валюти - 4,9 дол., у Великобританії - 4,25 дол.

Індекс "БігМака" свідчить, що валюти близько половини з понад 60 досліджуваних країн недооцінені до долара, а завищений курс - в 11 держав, лідером серед яких є Венесуела. Її національний болівар, відповідно до індексу, переоцінений майже на 110%.

Найбільш недооціненою валютою є індійська рупія, яка повинна коштувати на 60% більше.

Українська гривня недооцінена приблизно на 47% на тлі заниженої на 45% вартості російського рубля і на 30% - польського злотого.

Адекватний курс до долара, згідно з "Індексом БігМака", мають тільки 3 країни - Коста-Рика, Чилі і Нова Зеландія.

Як повідомляв УНІАН, українські та міжнародні економісти прогнозують в поточному році зниження курсу гривні. За їхніми прогнозами, до кінця року вона може подешевшати до долара на 10-30%.

Американський долар у гривні коштував найменше на початку введення національної грошової одиниці України (1993 рік) - 1,8 грн/дол. Пізніше, в 1998 і 2008 роках, відбулася девальвація національної валюти, внаслідок чого курс долара до гривні виріс до 8 грн/дол., а на тлі панічних настроїв населення на початку останньої фінансової кризи чотири роки тому вартість готівкового долара доходила навіть до 10 грн.

Довідка УНІАН. Журнал Economist створив "Індекс БігМака" в 1986 році, щоб відслідковувати адекватність вартості національних валют на базі теорії паритету купівельної спроможності (PPP), згідно з якою в кінцевому підсумку всі товари в усьому світі повинні коштувати однаково.

Низка економістів вважають неадекватною таку оцінку курсів, оскільки ціна бутерброда не відображає чимало важливих факторів, які не враховуються під час визначення цього індексу.