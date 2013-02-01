Economist: справедлива ціна долара в Україні становить 4,35 грн

15:19, 01 лютого 2013
Фінанси
1

Національна грошова одиниця України, гривня, недооцінена до американського долара, її справедлива ціна становить 4,35 грн проти нинішніх понад 8 грн.

Про це свідчить оприлюднене сьогодні дослідження британського економічного журналу Economist, який оцінює адекватність вартості валют на базі порівняльної купівельної спроможності у різних країнах і вартості бутерброда "БігМак" в мережі «Макдональдс».

Згідно з прийнятим у дослідженні курсом гривні до долара, "Біг Мак" в Україні коштує 2,33 долара (19 грн) порівняно з його максимальною вартістю понад 9 дол. у Венесуелі і близько 1,7 дол. в Індії, де він коштує найдешевше.

У США цей бутерброд на початку поточного року коштував 4,4 дол., у Китаї - 2,6 дол., у Росії - 2,4 дол.

У сусідній з Україною Польщі "БігМак" коштує 2,9 дол., тоді як в країнах зони єдиної європейської валюти - 4,9 дол., у Великобританії - 4,25 дол.

Індекс "БігМака" свідчить, що валюти близько половини з понад 60 досліджуваних країн недооцінені до долара, а завищений курс - в 11 держав, лідером серед яких є Венесуела. Її національний болівар, відповідно до індексу, переоцінений майже на 110%.

Найбільш недооціненою валютою є індійська рупія, яка повинна коштувати на 60% більше.

Українська гривня недооцінена приблизно на 47% на тлі заниженої на 45% вартості російського рубля і на 30% - польського злотого.

Адекватний курс до долара, згідно з "Індексом БігМака", мають тільки 3 країни - Коста-Рика, Чилі і Нова Зеландія.

Як повідомляв УНІАН, українські та міжнародні економісти прогнозують в поточному році зниження курсу гривні. За їхніми прогнозами, до кінця року вона може подешевшати до долара на 10-30%.

Американський долар у гривні коштував найменше на початку введення національної грошової одиниці України (1993 рік) - 1,8 грн/дол. Пізніше, в 1998 і 2008 роках, відбулася девальвація національної валюти, внаслідок чого курс долара до гривні виріс до 8 грн/дол., а на тлі панічних настроїв населення на початку останньої фінансової кризи чотири роки тому вартість готівкового долара доходила навіть до 10 грн.

Довідка УНІАН. Журнал Economist створив "Індекс БігМака" в 1986 році, щоб відслідковувати адекватність вартості національних валют на базі теорії паритету купівельної спроможності (PPP), згідно з якою в кінцевому підсумку всі товари в усьому світі повинні коштувати однаково.

Низка економістів вважають неадекватною таку оцінку курсів, оскільки ціна бутерброда не відображає чимало важливих факторів, які не враховуються під час визначення цього індексу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter