На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1420/8,1455 грн/дол.

У п'ятницю, 1 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1430/8,1460, до 12:00 ціни піднялися до 8,1450/8,1490. До закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,1420/8,1455 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2714/18, до 12:00 ціни виросли - 0,2721/25. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2718/22. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів залишився 29,9395 (-0,1210).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3575/1,3675. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,0895/11,0955, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,1320/11,1415. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися - 11,1095/11,1180.