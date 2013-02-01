У Білорусі припиняється прийом банкнот номіналом 10 і 20 карбованців

Мінськ. У Білорусі з 1 березня 2013 року юридичні особи та індивідуальні підприємці припинять прийом банкнот номіналом 10 і 20 карбованців за всіма видами платежів.

Про це УНІАН повідомили в Національному банку Білорусі.

«У зв'язку з цим з 1 березня білоруські банки не повинні здійснювати видачу таких банкнот з кас. Обмін банкнот номіналом 10 і 20 карбованців можна буде провести без обмежень і без стягнення комісійної винагороди у будь-якій сумі, кратній 50 білоруським рублям», - йдеться в повідомленні Нацбанку Білорусі.

В Нацбанку відзначили, що банкноти номіналом 10 і 20 карбованців будуть вилучені з обігу і стануть вважатися недійсними з 1 квітня 2014 року.

«Ця процедура проводиться відповідно до постанови правління Національного банку від 31 травня 2012 року № 266 про вилучення з обігу банкнот номіналом 10 і 20 карбованців зразка 2000 року», - відзначили в Нацбанку Білорусі.

Довідка УНІАН. 1 січня 2000 року в Білорусі були введені в обіг нові банкноти Нацбанку номіналом 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1 000 і 5 000 рублів, в 2001 році - 10 000 рублів, в 2002 році - 20 000 і 50.000 рублів, а в 2005 році - 100 000 рублів.

До 12 березня 2012 року купюра в 100 тисяч рублів була найбільшою з білоруських купюр, що перебувають в обігу, і еквівалентна 11,5 долара США за поточним курсом, тоді як до триразової девальвації, яка відбулася протягом 2011 року, вона була еквівалентна 33 доларам США.

12 березня 2012 року Нацбанк Білорусі випустив в обіг банкноту номіналом 200 тис. білоруських рублів зразка 2000 року. Купюра номіналом 200 тисяч білоруських рублів - найбільша і еквівалентна приблизно 23 доларам США.