Азаров каже, що ситуація із затримкою зарплат налагодилася

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що ситуація в країні із виплатою заборгованостей із зарплат налагодилася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у ході спілкування з користувачами Facebook

«За минулий тиждень до мене практично перестали надходити звернення про затримки виплати зарплати, соціальних виплат. На мій погляд, це свідчення того, що лад наведено у цій сфері, а там, де є окремі випадки, вони достатньо оперативно виправляються», - написав прем'єр.

М.Азаров зазначив, що залишається проблема невиплати зарплат господарськими підприємствами, іноді тими, які виконували замовлення державних організацій, що вчасно не розплатилися з підрядниками.

«Зараз така інформація збирається і, безумовно, рішення буде знайдене», - повідомив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості із заробітної плати в грудні 2012 року скоротився на 46,8 млн грн (на 5,2%) і на 1 січня 2013 становив 893,702 млн грн. Частка зарплатного боргу економічно активних підприємств, порівняно з 1 грудня 2012 року, скоротилася на 0,5% і становила 50,5%. Частка боргу підприємств-банкрутів збільшилася на 0,3% і становила 43,8%.

Донецька область зберегла лідерство за рівнем заборгованості із заробітної плати в регіональному розрізі і збільшила її порівняно з листопадом 2012 року на 10,7 млн ​​грн (7%) - до 172,9 млн грн на 1 січня 2013 року.