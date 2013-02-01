Азаров вважає, що пільги депутатів обходяться бюджету не надто дорого

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що додаткові кошти, що виділяються з держбюджету депутатам для виконання їхніх повноважень, не дуже великі.

Про це він сказав сьогодні в ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Це далеко не мільярди витрат, а багато витрат ми вимушені проводити, оскільки вони забезпечують функціонування всієї державної машини, в якій є законодавча, виконавча і судова влада. Депутати повинні їздити по країні, зустрічатися зі своїми виборцями, вести роботу, яка, природно, оплачується з бюджету. Такі порядки не лише в нашій країні, але й в інших країнах», - написав М.Азаров, відповідаючи на запитання одного з користувачів мережі про те, чому уряд не ініціює ліквідацію пільг депутатам, чиновникам суддям тощо.

«Це ж мільярдні збитки для країни», - зазначив користувач мережі.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк відмовився від щомісячної премії, яка йому як голові фракції була призначена розпорядженням голови Верховної Ради: 14 січня вийшло розпорядження голови парламенту №302, яким А.Яценюку як голові фракції встановлювалася щомісячна премія у розмірі 88% з 12 грудня 2012 року.

Народний депутат від Партії регіонів Ганна Герман підтримала ініціативу голови фракції «Батьківщина» А.Яценюка і подала письмову заяву на ім'я голови Верховної Ради про відмову від усіх депутатських пільг. Вона заявила про відмову від виплати матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі подвійної місячної зарплати, від безкоштовних путівок, від компенсацій витрат на створення належних житлових умов.