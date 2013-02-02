У Черкасах ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 1 млрд грн

10:57, 02 лютого 2013
Фінанси
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У Черкасах працівники міліції ліквідували конвертаційний центр, через який легалізовано близько 1 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Зокрема, правоохоронці встановили, що троє місцевих приватних підприємців, за попередньою змовою з іншими особами, реєстрували приватні підприємства на підставних осіб. Упродовж 2011-2012 років через рахунки цих фіктивних фірм переводили безготівкові кошти в готівку.

«Через кримінальний «конверт» пройшло близько 1 млрд грн. В результаті незаконних дій зловмисників бюджетом недоотримано близько 150 млн грн податку на додану вартість», - йдеться в повідомленні.

За даними МВС, вже встановлено десятки підприємств, в тому числі і бюджетних установ, які користувалися послугами «конвертаційного центру».

Слідчим управлінням УМВС України в Черкаській області відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України, санкція яких передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна

Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення кола осіб, причетних до організації конвертаційного центру, притягнення їх до відповідальності та відшкодуванню заподіяних державі збитків.

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