Керрі офіційно очолив Держдепартамент США

Нового держсекретаря США Джона Керрі приведено до присяги під час закритої церемонії в будівлі Конгресу.

На цій посаді Дж.Керрі замінив Хіларі Клінтон, яка очолювала Держдепартамент з 2009 року, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Демократ, який раніше обіймав посаду сенатора від Массачусетсу, став 68-м держсекретарем США.

Раніше у п'ятницю Х.Клінтон виголосила прощальну промову перед співробітниками Держдепартаменту, в якій назвала свою роботу на посаді головного в країні дипломата "унікальним, цікавим і складним" досвідом.

Х.Клінтон закликала своїх колишніх підлеглих працювати під керівництвом Дж.Керрі так само добре, як вони працювали в останні чотири роки.

За час на посаді держсекретаря Х.Клінтон відвідала 112 країн, а загальна відстань, яку вона подолала в авіаперельотах, сягає майже мільйона повітряних миль.