Лаос вступив до СОТ

Лаос вступив до Світової організації торгівлі.

Лаос став останньою країною в Південно-Східній Азії, яка ввійшла до складу СОТ, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Комуністичний уряд провів низку ринкових реформ, намагаючись залучити капітал з максимально великої кількості держав.

На даний момент економіка держави майже повністю залежить від торгівлі із сусідніми Китаєм, Таїландом і В'єтнамом.