Лаос вступив до СОТ

13:15, 02 лютого 2013
Фінанси
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Лаос вступив до Світової організації торгівлі.

Лаос став останньою країною в Південно-Східній Азії, яка ввійшла до складу СОТ, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Комуністичний уряд провів низку ринкових реформ, намагаючись залучити капітал з максимально великої кількості держав.

На даний момент економіка держави майже повністю залежить від торгівлі із сусідніми Китаєм, Таїландом і В'єтнамом.

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