МВФ засудив Аргентину за "спотворення статистики"
14:55, 02 лютого 2013Фінанси
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Міжнародний валютний фонд засудив уряд Аргентини за надання неточних даних про інфляцію та економічне зростання країни, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Це перший прецедент, коли МВФ виносить подібне попередження якійсь державі. Крім того, організація пригрозила Буенос-Айресу санкціями в разі повторного порушення обов'язків члена міжнародного співтовариства.
Уряд Аргентини регулярно відкидав сумніви в точності статданих, які надаються країною.
Аргентинський уряд контролює статистичну інформацію в країні з 2007 року.
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