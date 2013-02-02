МВФ засудив Аргентину за "спотворення статистики"

Міжнародний валютний фонд засудив уряд Аргентини за надання неточних даних про інфляцію та економічне зростання країни, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Це перший прецедент, коли МВФ виносить подібне попередження якійсь державі. Крім того, організація пригрозила Буенос-Айресу санкціями в разі повторного порушення обов'язків члена міжнародного співтовариства.

Уряд Аргентини регулярно відкидав сумніви в точності статданих, які надаються країною.

Аргентинський уряд контролює статистичну інформацію в країні з 2007 року.