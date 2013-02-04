Арбузов вважає, що зростання дефіциту платіжного балансу пов'язане зі скуповуванням валюти населенням

Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов очікує, що у 2013 році від'ємне сальдо платіжного балансу скоротиться.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Україна».

С.Арбузов повідомив, що причиною збільшення дефіциту платіжного балансу України в 2012 році стало скуповування валюти населенням.

«Я ще раз хочу всіх запевнити, що ми очікуємо від'ємне сальдо платіжного балансу в поточному році значно меншим, ніж був результат минулого року. Орієнтовна сума від'ємного сальдо - 4 мільярди доларів. Для прикладу, в період курсової паніки населення викупило 4 мільярди доларів. Потім припинило купувати, тому що переконалося, що все в порядку. Якби населення не купило ці 4 мільярди доларів, у нас був би позитивний баланс. Ось і проста арифметика», - сказав С.Арбузов.

Як повідомляв УНІАН,дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року збільшився у 1,7 раза порівняно з 2011 роком - до 4,174 млрд дол.

Дефіцит поточного рахунку за 2012 виріс на 40,6% - до 14,407 млрд дол., а профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій збільшився на 31,4% - до 10,233 млрд дол.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,455 млрд дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) в 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового та капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).