Домовитися з МВФ про новий кредит уряд сподівається до березня

Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов сподівається, що Україні до березня вдасться досягти домовленості з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про отримання нового кредиту.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Україна» 3 лютого.

За словами С.Арбузова, у разі домовленості, рішення Радою директорів ВМФ про надання кредиту може бути ухвалене вже на початку березня.

«Так, напевно, десь так (на початку березня – УНІАН) для того, щоб рішення було ухвалене, якщо ми зможемо домовитися і знайти рішення, зручне для двох сторін», - заявив С.Арбузов.

Він також повідомив, що з 29 січня представники місії МВФ проводили в Україні технічну роботу, а з 4 лютого за участі керівника місії почнуться більш предметні переговори з підготовки нової програми співпраці.

«Весь минулий тиждень працювала технічна місія. З понеділка ми продовжуємо працювати дещо в іншому складі: приїжджає керівник місії Крістофер Джарвіс, зустрічатимуться вже міністри і вироблятимуться рішення. Ми дуже розраховуємо на те, що домовленість відбудеться, і країна одержить необхідну кількість грошей, щоб збалансувати ризики, які сьогодні імпортуються з економік інших країн», - завив С.Арбузов.

Він зазначив, що на сьогодні у світових фінансах достатньо серйозна нестабільність, і Україна - не виняток.

«Ми одержуємо імпорт цих проблем, тому повинні передбачити всі ризики, і робота з МВФ дуже важлива. Ми сьогодні докладаємо всіх зусиль для того, щоб країна одержала допомогу і вийшла з ситуації, в якій перебуває», - сказав С.Арбузов.

Він також повідомив, що у переговорах з підготовки нової програми Україна і МВФ обговорюють питання монетарної і курсової політики Нацбанку, питання дефіциту бюджету і питання тарифної політики.

«Всі ці питання зараз обговорюються. Вони непрості. Однозначно, ми налаштовані на результат, і група, яка приїхала, теж налаштована на результат. Якщо ми плідно працюватимемо і знаходитимемо розумні компроміси, то наша діяльність повинна увінчатися позитивним результатом», - підкреслив перший віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ, що прибула в Україну 29 січня, до 12 лютого має намір обговорити нову програму співпраці.

За словами С.Арбузова, Україна за новою програмою передбачає одержати за кредитом стенд-бай 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд дол.).

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