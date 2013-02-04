Арбузов пояснив, чому не варто купувати зайву валюту

Уряд України роз'яснюватиме населенню, чому не варто купувати зайву валюту.

Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов в інтерв'ю телеканалу «Україна» 3 лютого.

«Ми будемо роз'яснювати населенню, що не потрібно піддаватися паніці і не потрібно купувати непотрібну кількість іноземної валюти», - заявив С.Арбузов.

Він також наголосив, що уряд робить все необхідне для того, щоб населення змогло зберегти свої заощадження.

«Наприклад, зовсім недавно Нацбанк випустив колекційну серію золотих монет. Це можливість купити золоті монети і продати без втрати. Можливо, на цьому не можна буде заробити, але вже точно не можна буде втратити. Купувати просто іноземну валюту без потреби, коли ти не виїжджаєш за кордон, це і для країни незручно - постійно йде дисбаланс, і населення не завжди зможе заощадити на цій операції, як показали останні події. Був курс 8.40, люди купували. Потім курс повернувся на свій рівень, і люди втратили. Втратили найбільш незахищені верстви населення. Тому що хтось передбачив неправильно, хтось переконливо розповідав, а регуляторів у цей час слухали менше. Сьогодні, сподіваюся, будуть слухати більше, досвід є», - сказав С.Арбузов.

При цьому він зазначив, що немає жодних підстав очікувати різкого стрибка курсу.

«Є і пророки, які передбачають курс 12, 20... Які підстави? Давайте розберемося! Платіжний баланс практично позитивний. Так, є негативне сальдо, але ми працюємо. Працюємо і з експортом, недоотримана валюта з продажу металу перекрилася продажем зерна. Якщо населення не буде брати участі в цьому процесі, не купуватиме непотрібну валюту, нам, звичайно ж, буде легше. І буде легше убезпечити заощадження самого ж населення», - заявив С.Арбузов.

Він наголосив, що нині ситуація на внутрішньому валютному ринку спокійна.

«Я наведу приклад: коли курс збільшується, дуже показово, який стан рахунків банків. На сьогодні коррахунки банків становлять близько 30 млрд грн. При цьому попит на долар не підвищується. Це свідчить про те, що настрої в країні спокійні. Свідчить і про те, що попит і пропозиція валюти експортерам та імпортерам збалансовані. Все добре. Не потрібно штучно робити платіжний баланс негативним. Не потрібно придумувати якісь ситуації, за яких експортна виручка не заходить у країну і створюється штучний дефіцит», - наголосив перший віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН,експерти прогнозують зниження курсу національної валюти до долара США до 8,8-9 грн за долар до кінця 2013 року.

За словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, закладений у державному бюджеті на 2013 рік середньорічний курс гривні на рівні 8,3-8,4/дол. буде витримано.

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