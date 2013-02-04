Столична податкова нагадує про необхідність оновити касові апарати

Державна податкова адміністрація Києва звернулася до підприємців, які працюють у сфері торгівлі і використовують реєстратори розрахункових операцій (касові апарати), з проханням оновити існуючі або придбати нові апарати для передачі електронної звітності до податкових органів.

Про це сказано в прес-релізі ДПСУ Києва, переданому УНІАН.

«З 1 січня інформація про використання реєстраторів розрахункових операцій повинна передаватися в органи Державної податкової служби на базі технології, розробленої Національним банком України, по дротових або бездротових каналах зв'язку. У підприємців є два способи виконати поставлену умову - придбати нові касові апарати, що видають електронні стрічки касових операцій, або оновити існуючі допомогою приєднання модемів для передачі даних», - сказано в прес-релізі.

У податковій також нагадали, що у підприємців є час для виконання всіх поставлених умов до 1 липня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року в Україні набули чинності законодавчі норми про дистанційний моніторинг касових операцій, який передбачає запровадження системи електронної касової звітності. Її суть така: електронний дублікат даних стрічки розрахунково-касових операцій в автоматичному режимі відправляється на спеціальні сервери податкових служб і виключає, таким чином, помилки і порушення в остаточній фінансової звітності.

Сервіс електронної касової звітності, покликаний допомогти платникам податків, був розроблений і перевірений наприкінці 2012 року і сьогодні працює в штатному режимі. На думку співробітників Міндоходів, такий формат моніторингу розрахункових операцій істотно скоротить податковий аудит підприємців - користувачів касових апаратів, оскільки всі розбіжності між первинною документацією та поданою звітністю виявлятимуться дистанційно і заздалегідь.

У Міндоходів також нагадали, що адаптаційний період впровадження електронної касової звітності становить півроку. В цілому у податкових органах на обліку перебуває 152 тисячі суб'єктів господарювання, що зареєстрували 280 тисяч реєстраторів розрахункових операцій.

10 січня 2013 року Кабінет Міністрів України наказав обладнати касові апарати модулями безпеки, розробленими Національним банком, для запобігання спотворенню або знищенню даних про проведені розрахункові операції. Відповідні зміни Кабмін затвердив постановою № 6 від 9 січня 2013 р., доповнивши пункт 21 Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою № 199 від 18 лютого 2002 року.

Орієнтовна вартість спеціального модуля безпеки для збереження даних розрахункових операцій касових апаратів, що централізовано підключаються до системи електронної касової звітності, становитиме 80 грн, а реалізацією цих модулів займеться їх розробник - Національний банк України.